Yer: Batman! Başıboş köpekler okul bahçesinde öğretmene saldırarak yaraladı

Batman'da teneffüste bahçeye çıkan 16 yaşındaki Kerem A., bir anda başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Öğrencinin yardımına koşan öğretmen Mehmet Nuri Çelik de müdahale ettiği sırada kolundan ısırılarak yaralandı.

Türkiye genelinde pek çok kentte başıboş köpek sorunu devam ediyor. Vatandaşlara saldıran sokak köpeklerine ilişkin şikayetler her gün biraz daha artarken, son olay Batman'da meydana geldi.

TENEFÜSTE SALDIRIYA UĞRADI

Batman Sosyal Bilimler Lisesi'nde teneffüste bahçeye çıkan 16 yaşındaki Kerem A., bir anda başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

YARDIMA GELEN ÖĞRETMENİ DE YARALADI

Bacağından ısırılan öğrencinin yardımına koşan nöbetçi öğretmen Mehmet Nuri Çelik de müdahale ettiği sırada kolundan ısırılarak yaralandı.

"ACİLEN BİR ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ"



Yaşadıkları olayı anlatan öğretmen Mehmet Nuri Çelik, yetkililerden başıboş sokak köpek sorununa acilen bir çözüm üretmelerini istedi. Başıboş köpek tehdidinin devam ettiğini belirten Çelik, "Bugün okulda teneffüs esnafında başıboş bir sokak köpeğinin bir öğrencimize saldırdığını duyunca bahçe nöbetçisi olduğum için, diğer öğrencilere de zarar vermesin diye köpeği bahçenin dışına çıkarmaya çalışırken köpek bana da saldırdı.

"4-5 KİŞİ ZORLA BENİ KÖPEĞİN AĞZINDAN ALABİLDİ"

4-5 kişi ancak beni köpeğin ağzından alabildi. Köpek defalarca başka öğretmen ve öğrenciye de saldırmaya çalışırken özellikle yaraladığı çocuğu ayağından iki sefer ısırdı. Çocuğu ciddi şekilde yaraladı." dedi.