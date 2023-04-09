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Yer: İstanbul! Başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa araba çarptı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da kendisini kovalayan başıboş köpekten kaçmak isteyen küçük çocuğa araba çarptı. Birkaç metre savrulan çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken kaza anı çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola atlayan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan çocuğa çevredeki vatandaşlar yardımcı olarak sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda ezikler ve yaralar oluşan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa araba çarptı

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun bir köpek tarafından kovalandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çocuğun yola atladığı sırada aracın çarpması ve metrelerce öteye fırlaması yer alıyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

Sokak Köpeği Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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