Felç kalan genç kadının ailesi: Uyuşturucu poşetleri polise teslim edildi ama tutanaklara geçmedi

Başakşehir'de kaza sonrası ağır yaralanarak belden aşağısı felç kalan Zahide Diyar Demirbaş'ın ailesi, kazaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Ailenin avukatı ve yakınları, kazaya karışan araçta uyuşturucu madde bulunduğunu, bu maddelerin polise teslim edilmesine rağmen resmi tutanaklara ve soruşturma dosyasına yansımadığını öne sürdü.

Olay, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 22.55 sıralarında Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Barış A. yönetimindeki 34 NPG 872 plakalı otomobil önce park halindeki otomobillere, ardından kaldırımda bulunan 23 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş'a çarpmıştı. Yaşanan kazanın ardından ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı. Genç kadının günlerce süren yaşam mücadelesi sonrası belden aşağısı felç oldu. Öte yandan, yaşanan kazanın ardından 1.83 promil alkollü olduğu öğrenilen Barış A. isimli şahıs olay sırasında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen aile Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Savcılığın itiraz etmesinin ardından tekrar mahkemeye çıkarılan Barış A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın üzerinden geçen sürecin ardından Zahide Diyar Demirbaş'ın ailesi, bugün olayın yaşandığı noktada basın açıklaması yaptı. Açıklamada soruşturma sürecine ilişkin iddialar dile getirildi.

"Evladım gözümün önünde içim yanıyor"

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Mahide Demirbaş, "Diyorum ya ben yandım başka anneler yanmasın. Çok acı, evladım gözümün önünde eriyor. 'Anne ne zaman yürüyeceğim' dediği sürece yanında ağlayamıyorum. Gel de içimize sor. Abla da onunla beraber bitti. Kızım bu yaşta anti-depresan ilacı kullanıyor. Daha neye uğradığını bilmiyor. Ayaklarım tutmayabilir diyor. Ben bunu nasıl kaldırabilirim? Size de soruyorum, siz bir anne değil misiniz? Annelerin hepsine soruyorum. İçim yanıyor. Evladım gözümün önünde içim yanıyor. Hiç başka da bir şey diyemem. Kolay değil. 23 seneni ver çocuğunu büyüt her türlü pislikten koru ama pislik gelsin senin kızına vursun. Adalet istiyorum. O ne biçim bir avukat ki kızıma diyor ki 'O saatte ne işin var?' Kapısının önünde duramaz mı? Herkese soruyorum, 11'de, 1'de kapının önünde de duramazsak biz kadınlar ne yapalım" dedi.

"Diyar kızımızın ağır yaralanmasına yol açan kabustan bize acılar kaldı"

Basın açıklamasında konuşan abla Eda Yıldırım, "30 Haziran 2026 Salı gecesi içimizi yakan, yüreğimizi ateşe atan hayatımızı karartan bir katliam yaşadık. Kaza değildi başımıza gelenler. Alkol ve uyuşturucunun etkisindeki sorumsuz bir gencin sebep olduğu dehşet anlarıydı. Diyar kızımızın ağır yaralanmasına yol açan korkunç kabustan bize kalan acılardı. Edindiğimiz bilgilere göre, gündüz 12.00 gibi başlayan araba partisinde alkolün yanında yoğun madde kullanımı da vardı. Üç erkek iki kızdan oluşan 5 kişilik arkadaş grubu gün boyu Bahçeşehir Esenkent civarındaydı. Tehlikeli araç kullanılıyordu. Katliam gecesinin baş sorumlusu 19 yaşındaki Barış isimli gencin, imza attığı vukuatlar listesi hayli kabarık. Cinsel taciz, uyuşturucu madde ilintisi, alkollü araç sürmek, kamu güvenliğini tehdit ve benzeri dosyaları var. Ailesi ne yapmış etmiş her konuyu kapatmayı bilmiş. Bütün sorunlar çözülürken bir tek Barış hizaya getirilememiş" diye konuştu.

"Şahıs 1.83 promil alkollü çıktı"

Yıldırım, açıklamalarının devamında, "Evinin önünde duruyordu Diyar. Misafirlerini ağırlıyordu. Hemen arkasında 8 yaşındaki ikizlerimiz vardı. Diğer tarafta da aile bireyleri. Daracık yola inanılmaz süratle giren Barış park halindeki araçlara çaptı. Diyar, otomobillerin arasında sıkıştı. Gürültü, kaos ve panik herkesi şok etkisinde bıraktı. Vücudundaki kırıklar dehşet vericiydi. Kesikler ve aşırı kan ölüm yaşam çizgisini saniyelere indirgedi. Boğazına isabet eden camlar nedeniyle nefes alamıyordu. Kızımızı hayatta tutmak için uğraş verirken şüphelinin serbest bırakıldığını öğrendik. Durumu kabullenmedik. Alkol ve uyuşturucu testi istedik. Şahıs, 1,83 promil alkollü çıktı. Avukatlarımız kanalıyla itirazda bulunduk. Tutuklanmasını sağladık. Zaman ilerledikçe sürecin diğer ayrıntılarına odaklandık. Katliama karışan araç, ağır yaralanma olmasına rağmen, olay yeri inceleme ekibi gelmeden, savcılık talimatı beklemeden, bulunduğu yerden çekilmişti. Araçtaki 5 kişiden üçünün kimliği belirlendi. Diğer iki kişi ortada yoktu. İfadelerine başvurulmamıştı. İzlerini kaybettirmişlerdi. Bu iki şahsın tespiti ve yakalanması için girişim başlattık" şeklinde konuştu.

"Ailemizden bir gencimiz aracın içerisinde şeffaf poşetler gördü. Tutanaklarda 3 poşet uyuşturucunun adı sanı geçmedi"

Basın açıklamasında soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini öne sürdüğü iddiaları paylaşan abla Eda Yıldırım, "Katliam dosyasının belki de seyrini değiştirecek en önemli başlığı paylaşmak istiyoruz. Diyar kızımızı yaralayan araç, ilerideki bir araca çarparak durdu. Ailemizden bir gencimiz aracın içini incelemek istedi. İçeriden yoğun bir alkol kokusu geliyordu. Etrafa bakarken şeffaf poşetler gördü. İki poşette uyuşturucu hap, üçüncüsünde toz madde bulunuyordu. Araştırmayı sürdürürken polis geldi ve poşetleri kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi. Olay yerine intikal eden beş farklı ekipten birisi olan ve Bahçeşehir Polis Merkezinden gelen iki memurdan kısa boylu, kilolu beyefendi, 'Bundan sonrası bizim işimiz. Tutanaklara bunları da işleriz' diyerek poşetleri istedi. Gencimiz de uyuşturucuları kolluk kuvvetine teslim etti. Ancak ne gariptir ki, polis kayıtlarında, evraklarda, dosyada, tutanaklarda 3 poşet uyuşturucunun adı sanı geçmedi. Savcılığa bilgi verilmedi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı