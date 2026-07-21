Trafikte kavga pahalıya patladı: 180 bin TL ceza, ehliyetine el konuldu

Başakşehir'de trafikte yaşanan tartışmada saldırı amacıyla aracından indiği tespit edilen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Olay, istanbul'un Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye hakaret ve küfür etti. Olayın ardından mağdur sürücünün şikayeti üzerine çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.

Yapılan incelemelerde, sürücünün saldırı amacıyla aracından indiğinin belirlenmesi üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı