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Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza

Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza
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Başakşehir'de trafikte tartışıp kavga eden 5 kişi yakalandı, toplam 720 bin TL ceza kesildi ve araçları 60 gün trafikten men edildi.

Başakşehir'de trafikte tartıştıkları sürücüleri ısrarla takip ederek araçlarından inip kavga eden 5 kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 720 bin TL idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Başakşehir'de meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bazı şahısların araçlarından inerek diğer sürücüleri takip edip kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sanal Devriye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerinin S.A. ve E.Ç., araçlarda yolcu olarak bulunan şahısların ise B.T., U.D. ve B.D. olduğu tespit edildi.

720 bin TL ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında sürücü ve yolcular hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemler kapsamında 5 şahsa toplam 720 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücüler S.A. ve E.Ç.'nin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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