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Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

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İstanbul Başakşehir'de bir kadın eski sevgilisinin kendisine saplantılı olmasından dolayı adres değiştirdi. Buna rağmen kurtulamayan kadın kendisini iş çıkışı takip eden takıntılı sapık tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda iddiaya göre S.S. isimli kadın eski sevgilisi M.A. ile ayrıldıktan sonra M.A. isimli şahıs eski sevgilisini takıntı haline getirdi. Sürekli telefonla rahatsız ettiği eski sevgilisinden yanıt alamayınca karşısına çıkarak tehdit ve hakaretler savurdu. S.S. isimli kadın ev adresini değiştirerek takıntılı eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştı. Ev adresini değiştirdiğini öğrenen sapık, eski kız arkadaşını iş çıkışı takip ederek yeni ev adresini tespit etti. Yeni ev adresini öğrendiği kız arkadaşına ve yanındaki kız arkadaşına evlerinin önünde kurşun yağdıran şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı.

Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

TUTUKLANDI

İhbarlar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine yaralanan S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırgan M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen takıntılı sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın olayı gerçekleştirdiği gün geçtiği güzergah ve olaydan hemen sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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