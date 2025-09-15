Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İstanbul Başakşehir'de ailesiyle birlikte vakit geçiren 8 yaşındaki çocuğa, trafiğe kapalı alanda hız yapan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, tedavisi devam eden Enes Karakuş'un babası Görüş Karakuş yetkililerden yardım istedi.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan Enes Karakuş'a trafiğe kapalı alanda hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk, park halindeki bir aracın altına girdi. İki kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü, durmadan olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Enes'in taburcu edilmesinin ardından 48 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Baba isyan etti: "Nasıl başını yastığa koyabiliyor?"

Olay anını gördüğünü söyleyen baba Görüş Karakuş, yetkililere seslenerek şunları söyledi: "Dün saat 16.40 civarlarında oğlum Enes'e kaldırım tarafında hızlı gelen motosiklet çarptı. Çarpınca 1-1,5 metre ilerideki park halindeki aracın altına yüzüstü girdi. İki kişiydiler, siyah büyük bir motorla geliyorlardı. Fren bile yapmadan bastılar gittiler. Burası pazar günü trafiğe kapalı bir yol ama sürekli motorcular yarış yapar gibi hız yapıyorlar. Defalarca şikayet ettik ama önlem alınmadı. İnsanlığa sığmaz, çocuğa çarpıp bakmadan kaçtılar. Bir insan nasıl başını yastığa koyar? Nasıl böyle evlat yetiştirilir? Neyse ki oğlum taburcu oldu ama doktorlar 48 saat gözetim altında tutacak".

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL