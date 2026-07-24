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Başakşehir’de marketten şampuan çalan şüpheli kaçarken otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir marketten 10 adet şampuan çaldığı iddia edilen şüpheli, iş yerinden kaçarken otomobilin çarpmasından kıl payı kurtuldu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir marketten 10 adet şampuan çaldığı iddia edilen şüpheli, iş yerinden kaçarken otomobilin çarpmasından kıl payı kurtuldu. Sürücünün son anda fren yapmasıyla ezilmekten kurtulan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete giren bir şahıs, raflarda bulunan 10 adet şampuanı alarak iş yerinden kaçmaya başladı. Market çalışanlarından kaçan şüpheli, kaçış sırasında kontrolsüz şekilde caddeye fırladı. O sırada seyir halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü, şüpheliyi fark ederek ani fren yaptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan şahıs, ardından kaçmaya devam etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan hırsızlık ve şüphelinin ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın marketten hızla çıkarak yola fırladığı, üzerine doğru gelen otomobilin ise son anda fren yaparak durduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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