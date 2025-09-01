Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Dükkanlara Daldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki iş yerlerine daldı. Bu sırada kenarda oturan bir kurye, üzerine doğru gelen aracı son anda fark edince yerinden fırlayarak ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, 30 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce oto lastikçinin önündeki lastikleri devirdi. Ardından iki dükkana çarpan araç, yol kenarında restoranın önünde bulunan bir motokuryeyi de son anda teğet geçti. Aracın üzerine doğru geldiğini fark eden motorkurye bir anda yerinden fırlayarak ileriye atıldı. Neye uğradığını şaşıran adam ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan iş yerlerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaza anına tanıklık eden esnaf Eyüp Sefa Deniz, olayın hızla gerçekleştiğini belirterek, "Geçen gün dükkanın önünde duruyorduk. Sonra ben içeri geçtim. Araç virajdan hızlı bir şekilde geldi, virajı alamadı ve dükkana çarptı. Tam içeri girdiğim esnada kaza yaşandı. Bir kurye arkadaşımızın bacağı yaralandı, hastaneye götürüldü. Refleksle kurtuldu ama araç çarpsaydı Allah korusun ölebilirdi. Görüntülerde de saniyelerle kurtulduğu görünüyor. Buraya mutlaka önlem alınmalı, ışık veya kasis tarzı bir düzenleme şart. Hala işlem yapılmadı. Çalışırken, müşterilerimiz ya da çocuklar orada olabilirdi, çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi" dedi. - İSTANBUL