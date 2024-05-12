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İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

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İstanbul Başakşehir'de 8-10 yaşlarındaki 3 çocuk, serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, suda kalan 2 çocuk boğularak can verdi.

Başakşehir'de gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si boğularak hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde bulunan gölette meydana geldi. Yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk gölete serinlemek için girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Dışarıya çıkan çocuk bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İSAK ekipleri uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cesedini sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Kayabaşı Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

MM İİ:

allah ailelere yardım etsin sabır versin

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