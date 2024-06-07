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Başakşehir'de emekli polis dehşeti: Ailesini rehin aldı, köpeği öldürüp camdan aşağıya attı

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Başakşehir'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru, ailesini rehin aldıktan sonra intihar etmek için cama çıktı. Polis ekiplerinin apartmana müdahale ve güvenlik kontrolü için bıraktığı köpeği vurduktan sonra camdan aşağıya atan emekli polis, özel harekat tarafından etkisiz hale getirildi.

Başakşehir'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru, önce ev halkını rehin aldı daha sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, eve gönderilen polis köpeğini silahla vurarak camdan attı. Emekli polis memuru özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Başakşehir'de emekli polis dehşeti: Ailesini rehin aldı, köpeği öldürüp camdan aşağıya attı

EMEKLİ POLİS AİLESİNİ REHİN ALDI

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., ev halkını rehin aldıktan bir müddet sonra sonra intihar etmek için cama çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ VURUP AŞAĞIYA ATTI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi. Ekiplerin beraberinde gelen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı.

Başakşehir'de emekli polis dehşeti: Ailesini rehin aldı, köpeği öldürüp camdan aşağıya attı

ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Aygun:

Özel harekatta onu vurmadan camdan atsaydı

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