Başakşehir'de emekli polis dehşeti: Ailesini rehin aldı, köpeği öldürüp camdan aşağıya attı

Başakşehir'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru, önce ev halkını rehin aldı daha sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, eve gönderilen polis köpeğini silahla vurarak camdan attı. Emekli polis memuru özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

EMEKLİ POLİS AİLESİNİ REHİN ALDI

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., ev halkını rehin aldıktan bir müddet sonra sonra intihar etmek için cama çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ VURUP AŞAĞIYA ATTI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi. Ekiplerin beraberinde gelen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı.

ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.