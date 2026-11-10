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Başakşehir'de binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi.

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Başakşehir'de binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi. Haber Videosunu İzle
Başakşehir'de binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi.
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında, içeride kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında, içeride kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın sırasında yaşanan hareketlilik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin pencerelerinden yoğun siyah dumanlar yükselmeye başladı. Daireden yükselen siyah dumanlar paniğe sebep oldu. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı daireye müdahale etti.

İtfaiye ekipleri 2 kişiyi daireden çıkardı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dairede bulunan 2 kişi dışarı çıkarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Polis ekipleri, itfaiyenin çalışmalarını sürdürebilmesi için bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangın ve itfaiyenin müdahalesi kameraya yansıdı

Öte yandan, yangın sırasında yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın üçüncü katındaki dairenin pencerelerinden yoğun siyah dumanların yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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