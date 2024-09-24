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Başakşehir'de Babadan Oğluna Darp: Test Çözümüne Sinirlenen Baba Gözaltında

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Başakşehir'de bir baba, oğlunun bir testi süreye uymadan çözdüğüne inanmayarak çocuğunu dövdü. Olay anları kameraya yansırken, baba gözaltına alındı ve çocuk yurtla koruma altına alındı.

Başakşehir'de babadan oğluna "test" dayağı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu dövdü. Çocuğunu darp eden baba gözaltına alınırken, küçük çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. Adamın oğlunu dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 23 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Başakşehir Başakşehir Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. C.O. isimli şahıs, oğlu B.T.O.'nun bir soru kitapçığındaki testi bitirmesi gereken zaman aralığından daha kısa sürede bitirmesi üzerine çılgına döndü. Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan C.O, küçük çocuğu darp etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.O. yakalanarak gözaltına alınırken, B.T.O. isimli küçük çocuk şahıs ise muhafaza altına alındı. C.O.'nun "çocuğa karşı şiddet" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. B.T.O.'nun ise muhafaza altına alınarak Yetiştirme Yurduna teslim edildiği öğrenildi.

Başakşehir'de Babadan Oğluna Darp: Test Çözümüne Sinirlenen Baba Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Politika Güvenlik 3-sayfa Şiddet Çocuk Baba

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