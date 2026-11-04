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Bartın Hendekyanı'nda motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip hafif yaralandı

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Bartın şehir merkezi Hendekyanı mevkiinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yola düştü. Hafif yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın şehir merkezinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü hakimetini kaybderek, motosikletten yere düştü.

Bartın şehir merkezi Hendekyanı mevkiinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek, motosikleti ile yola devrildi.

Bir süre sürüklenen sürücüyü gören vatandaşlar yanına gelerek, kendisine yardımcı oldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan sürücüyü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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