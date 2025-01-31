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Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 4 Tutuklama

Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 4 Tutuklama
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Bartın'da gerçekleştirilen sahte sağlık raporu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin sahte raporlarla emeklilik ve ÖTV indirimleri sağlamaya çalıştıkları iddia ediliyor.

Bartın'da sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek; usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülmüştü. Dün sabah saat 09.00 sıralarında Bartın Adliyesi'ne getirilen şahısların savcılıktaki işlemleri gece saat 12.00'de tamamlandı. 8 kişi tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 8 kişi adli kontrol, 1 kişi de savcılık kararı ile serbest bırakılmıştı. Sabah saat 08.00'e kadar süren mahkemede ise 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü ise adli denetimle serbest bırakıldı. Sosyal medyadan yaptığı reklam ve paylaşımlarla insanları dolandırarak mağdur ettiği ileri sürülen İ.A, ile S.K, S.A, F.B isimli 4 şahıs tutuklanırken, Ş.R.S, A.D, R.K, E.H, M.K, C.D, C.İ, H.Ö, H.G, N.Ç, E.B, B.T isimli 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmada C.G isimli 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere savcılık tarafından serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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