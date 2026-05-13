Bartın'da vatandaşların fırtınayla imtihanı kamerada

Bartın'da sağanak yağış ve gök gürültüsü ile birlikte etkili olan fırtına anında motosiklet seyir etmekte, yayalar yürümekte zorlandı.

Bartın'da akşam saat 23.12 sıralarında sağanak yağış ve gök gürültüsü ile birlikte etkile olan fırtına şehirde korkulu anlara neden oldu. Fırtınanın başladığı ve etkili olduğu anlar ise kameralara yansıdı. Gök gürültüsü ve şimşeklerin geceyi aydınlattığı kentte sağanak yağışı ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Fırtınaya sokakta yakalanan yayalar yürümekte zorluk yaşarken, şiddetli yağış nedeniyle bir binanın altına sığınarak, yağmur ve rüzgardan korundu. Fırtınada yol almaya çalışan bir motosiklet ise güçlükle seyir edebildi.

Rüzgarın sesi ile gök gürültüsü ve sağanak yağışın sesinin birbirine karıştığı kentte yaklaşık 20 dakika sonra sonra hayat normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı