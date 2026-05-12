Kayıp emlak danışmanı ırmak kenarında ölü bulundu

Bartın'da, 1 gündür haber alınamayan emlak danışmanı Hakan Aydın, ırmak kenarında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede uyuşturucu aparatlar tespit edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği açıklandı.

Bartın'da ırmak kenarında ölü bulunan şahsın, 1 gündür kendisinden haber alınamayan emlak danışmanı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakan Aydın'dan (35) dün akşamdan itibaren ailesi haber alamadı. Telefonu yanında bulunmayan Hakan Aydın'ı aramaya başlayan ailesi ve arkadaşları saatler süren çabalarına rağmen bir iz bulamadı. Aydın'ın arkadaşları son olarak ise her zaman buluştukları ve sohbet ettikleri ırmak kenarına gidince büyük şok yaşadı. Özel eğitim öğretmeni olan ve emlak danışmanlığı yapan Aydın'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirlerken, polis ise geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kalp krizi ihtimali değerlendirilirken, nöbetçi savcının yaptığı incelemede de olay yerinin yakınlarında, uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparatlar bulundu.

Olay yerinde savcı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Aydın'ın kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇiğdem Bölükbaşı:

çok üzücü bir olay. genç bir adam, ailesinin geçimini sağlayan biri. sokakta bulunan şeylerin yüzü de üzücü tabi. insan yardım alabilecek kapılara çarmaydı şöyle durumlara gelmeden. umarım ailesi sabrı güçle bu günleri atlatır.

Haber YorumlarıCansu Elal:

Vay be! Irmak kenarında buluşup sohbet ederken birden böyle biter hayat! Eski zamanlar ben çok daha güvenli herhalde insanlar para para koşuşturmuyorlardı! İşte para hırsı ve bu işler yapıyor insana! Keşke herkes kendi işine baksaydı!

Haber YorumlarıSeray Yılmaz:

Evli 2 çocuk babası biri de oluyor böyle... Kadınlar her gün erkeklerin bağımlılıkları ve ruh sağlığı sorunlarından dolayı ailelerini kaybediyor. Sistem erkekleri sorumlu tutmuyo, kadınlar yıkılıyo.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

