Bartın'da Duygusal Veda: Ünsal Hayal Görevine Veda Etti

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nden Polis Özel Harekat Daire Başkanı olarak atanan Ünsal Hayal, personelinin organize ettiği programla Bartın'a veda etti. Duygusal anların yaşandığı veda programında Ünsal Hayal, en son polis eşine sarılarak, Bartın'dan ayrıldı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen veda programına, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, il Jandarma Komutanı Mehmet Baykal, askeri erkan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amiri, komiser ve polis memurları katıldı.

Duygusal anlar yaşanan programda Hayal, şehirden ayrılmanın hüznünü ve daha da etkin bir şekilde vatana hizmet edebilecek olmanın sevincini bir arada yaşadığını ifade etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise Ünsal Hayal'in 2 yıllık Bartın görevini başarılı bir şekilde tamamladığını kaydetti. Hayal'in hem bürokrasi, hem kendi personeli, hem de Bartın halkı tarafından çok sevildiğini ifade ede eden Vali Arslan, Hayal'e yeni görevinde başarı diledi.

Vali Arslan ve protokol ile vedalaşan Ünsal Hayal, programa katılan gazetecilerle de helalleşti. Hayal, daha sonra vedalaşmak için sıraya giren personeli ile tek tek tokalaştı.

Personeli tarafından çiçek verilerek uğurlanan Hayal, en son ise Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten eşi Sevgül Hayal'a sarılarak veda etti.

Protokol ve personelin alkış temposu ile araca binen Hayal, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Sevgül Hayal'in ise bir kaç hafta sonra, eşinin yanına gideceği öğrenildi.

Öte yandan Ünsal Hayal'in yerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Hüseyin Adatepe'nin ise çarşamba günü yeni görevine başlaması bekleniyor. - BARTIN