Bartın'da Bahçeye Dadanan Ayı Kurtarıldı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tarım arazilerine dadanan bir ayı, DKMP ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayı, yapılan operasyonla özgürlüğüne kavuşarak doğal yaşam alanına geri döndü.

Bartın'da bahçeye dadanan bir ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla kurtarıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kaleköy Köyü'nde tarım arazilerine dadanan bir ayı, arazide bulunan bahçe tellerine takıldı. Tellerden kurtulamayan ayıyı gören köylüler ise 112'yi arayarak, durumu bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve Kurucaşile İlçe Jandarma Komutanlığı Müdürlüğü personeli harekete geçti. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonunda çevrede geniş güvenlik tedbiri alınırken, ayı ise yapılan sakinleştirici iğne ile uyuşturuldu. Tel kesilerek ayı takıldığı yerden kurtarılırken, yeniden uyanan ve özgürlüğüne kavuşan ayı, alandan hızla uzaklaşarak doğal yaşam alanına doğru hareket etti. - BARTIN