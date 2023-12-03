Bartın'da Baba ve Oğulun Tadilat Sırasında Yaşadığı Acı Olay

Bartın'da oğlu ile 5 katlı bir binanın çatısında çalışan baba, matkap ucu almak için gittiği nalburdan dönüşte oğlunu bulamadı. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramada 30 yaşındaki gencin cansız bedeni, binanın havalandırma boşluğunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan Ali Yeşilbal ile 30 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal, Kum Mahallesi Özdemirhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapmaya başladı. Ali Yeşilbal matkap ucu almak için nalbura giderken, çatıda bıraktığı oğlu Hüseyin çalışmaya devam etti. Aradığı matkap ucunu bularak, çalıştığı binaya çıkan baba Yeşilbal, oğlunu bulamadı. Seslendiği oğlundan cevap alamayan baba, çevre sakinlerinin de yardımıyla her yerde oğlunu aramaya başladı. Binanın havalandırma boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını gören baba büyük acı yaşadı. Hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşen Yeşilbal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan savcılık incelemesinin ardından Hüseyin Yeşilbal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN