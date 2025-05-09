Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den açıklama var
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Bartın'da AFAD Eğitim Merkezi Açılışı ve Gerçekçi Tatbikat

Bartın'da AFAD Eğitim Merkezi Açılışı ve Gerçekçi Tatbikat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Çaybükü köyünde açılan AFAD Eğitim Merkezi'nde deprem ve sel gibi doğal afetlere yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Vali Nurtaç Arslan, İstanbul depreminin olası etkilerine karşı hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Bartın'da AFAD Eğitim Merkezi açılış töreninde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Bartın Çaybükü köyünde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitim Merkezi yapıldı. Merkezde deprem, sel gibi doğal afetlere müdahale uygulama alanlarının yanı sıra dağcılar için tırmanma ve kurtarma, çukur, bataklık ve kuyuya düşen insan ve hayvanlar için kuyu, trafik kazalarında ölü ve yaralıları kurtarmak için de kazalı araçların yer aldığı eğitim istasyonları oluşturuldu. Teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği merkezin açılışına, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk, il protokolü, komandolar, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri katıldı.

Nefesleri kesen tatbikat

Davetliler, eğitim istasyonlarını tek tek gezerek bilgi alırken, arama kurtarma ekipleri tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler, senaryo gereği meydana gelen afet ve olaylara başarılı şekilde müdahale etti, ölü ve yaralılara kısa sürede ulaştı.

Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklar başladı

Ekiplerin gösterilerini izleyerek bilgi alan Vali Nurtaç Arslan, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Gazetecilerin sorusu üzerine ise Vali Arslan, beklenen İstanbul depreminin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin 81 ilindeki arama ve kurtarma ekiplerinin İstanbul'un hangi bölgesine müdahale edeceğinin belirlendiğini ifade etti. Yapılan planlamalarda ise Bartın'ın İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden sorumlu olduğunu ifade eden Vali Arslan, arama kurtarma ekipleri ile yardımların bölgeye ulaştırılması, tahliye çalışmaları, yıkım enkaz arama gibi tüm konularda Bayrampaşa ilçesi ile gerekli koordinasyonun sağlanması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Vali Arslan, "Hepimizin bildiği gibi beklenen bir İstanbul depremi söylentileri ile ilgili, Türkiye'nin tüm illeri İstanbul'un bir bölgesinden sorumlu olacak. Bartın olarak bize düşen de Bayrampaşa oldu. Gerekli müdahale ve koordinasyon için yapılması gereken tüm çalışmaları değerlendiriyoruz. İnşallah beklendiği gibi büyük bir afet olmaz ama büyük bir depreme hazır olabilmek için çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.