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Bandırma Tekke Camii'ndeki 29 mezar taşı kitabesi akademik araştırmaya konu oldu

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Bandırma Tekke Camii'ndeki 29 mezar taşı kitabesi akademik araştırmaya konu oldu
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Bandırma Tekke Camii haziresindeki 29 mezar taşı kitabesi, 1720-1721 ile 2008 arasındaki dönem üzerinden dil ve kültürel süreklilik açısından incelendi. Çalışma, yaklaşık 300 yıllık kültürel değişimi ele alarak Bandırma'nın kültürel mirasının tanıtılmasını hedefliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Tekke Camii haziresindeki tarihi mezar taşları, yaklaşık 300 yıllık dil ve kültür mirasını ortaya koyan akademik bir araştırmaya konu oldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kübra Sima Toy, Balıkesir Üniversitesinde düzenlenen I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sürdürülebilirlik Kongresi'nde, "Bandırma Tekke Camii Haziresindeki Mezar Taşı Kitabelerinde Dil ve Kültürel Süreklilik" başlıklı çalışmasını bilim dünyasıyla paylaştı.

Araştırma kapsamında, Tekke Camii haziresinde bulunan ve 1720-1721 yıllarından 2008 yılına kadar uzanan döneme ait 29 mezar taşı kitabesi incelendi. Kitabelerde yer alan kelimeler, dil bilgisi özellikleri, akrabalık ve unvan adları ile ölüm ve dua ifadeleri değerlendirilerek yaklaşık üç asırlık kültürel değişim ve süreklilik ele alındı.

Mezar taşlarının yalnızca geçmişte yaşamış kişilere ait bilgiler taşımadığı, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını, dilini ve kültürel değerlerini yansıtan önemli tarihi belgeler olduğu vurgulandı.

Çalışmanın, Bandırma'nın kültürel mirasının akademik alanda tanıtılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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