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Bandırma-Karacabey Karayolu Kenarında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

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Bandırma-Karacabey karayolu kenarında bulunan erkek cesedinin kimliği Muhammed Arda Ergün olarak belirlendi. Cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemelerde şahsın kimliğine ve cep telefonuna ulaşılamamıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bandırma- Karacabey Karayolu kenarında Haziran ayında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin Muhammed Arda Ergün isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı.

Bandırma-Karacabey karayolunun 20. Kilometresi, Yeniyenice Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; jandarma ekipleri tarafından bir kavun satış tezgahının yanında erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu ise şahsın kimliğine ve cep telefonuna ulaşılamamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu şahsın kimliği belirlendi. Cesedin Muhammed Arda Ergün isimli şahsa ait olduğu tespit edilni. Şahsın ayrıca Denizli ilinde ikamet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muhammed Arda Karacabey 3.Sayfa Güncel Haberler

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