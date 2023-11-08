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Bandırma'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Bandırma'dan çaldığı motosikletle Bursa'ya giden Yusuf A. (24), bunu satarak başka bir motosiklet çaldı. Çaldığı ikinci motosikletle Bandırma'ya geri dönen Yusuf A, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu bir adreste üzerinde uyuşturucu ve pompalı tüfekle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.