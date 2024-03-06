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Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı

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Mardin'de balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızını fark eden anne kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaptı. Anne ve 2 çocuğu apartmanın 6. katından yere düştü. Korkunç olayda anne ve kucağındaki oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kızın duran kalbi çalıştırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını fark eden anne Semire Aktürk (33), kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaptı. Anne ve 2 çocuğu 6'ncı kattan düştü. Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin'i fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek istedi. Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü.

Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Est Este:

olayı gören varmı? balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtarmak isterken!!! kim gördü böyle olduğunu, kim söylüyor bunu

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birgörüş:

Allah rahmet eylesin . Madem görme engelli çocuk var Balkon neden güvenli dğeil?

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