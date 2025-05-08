Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Balkondan düşen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.