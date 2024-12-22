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Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu

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Samsun'da ailesinin evden çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, balkondan atlayarak evden kaçmaya çalıştı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da ailesinin dışarı çıkmasın diye evin dış kapısını kilitlediği 15 yaşındaki çocuk, evden kaçmak için ikinci kattaki balkondan atlayınca hastanelik oldu.

Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu

AİLESİ İZİN VERMEYİNCE BALKONDAN ATLADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 15 yaşındaki H.I.A. adlı çocuğun ailesi yanına gideceği arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğini düşünerek evden gitmesin diye dış kapıyı kilitledi. Bu sırada evde ablası ve diğer kardeşleri de bulunan H.I.A. evden kaçmak için ikinci katındaki balkondan aşağı atladı.

Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu

Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun kardeşleri evden kaçmaması için ailesinin dış kapıyı kilitlediğini ancak balkondan kaçmak için atlayınca yaralandığını söyledi. H.I.A. ise düşen kıyafetini almak için peşimden atladığını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu

Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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