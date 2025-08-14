Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
6.1 büyüklüğündeki depremle geçtiğimiz günlerde sallanan Balıkesir Sındırgı'da artçılar devam ediyor. İlçede son olarak saniyeler içinde peş peşe 4 ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da 4 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA ARTÇILAR SON BULMADI

10 Ağustos'ta meydana gelen 61. büyüklüğündeki depremde büyük korku yaşayan Balıkesir Sındırgı'da artçılar bitmedi. İlçede peş peşe depremler meydana geldi.

4 VE 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Sındırgı'da saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Saniyeler sonra Sındırgı bu sefer 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu deprem de yerin 7.23 kilometre derinliğinde yaşandı.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1 CAN KAYBI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi Tayyip , Akepekaka , demhdpyd

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

We love you Balıkesir , we hope you are okay.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa:

Sizde nasıl bir Zihniyet var, her şeyi Akp veya Erdoğana bağlıyorsunuz. Sizler bir Ruh doktoruna görünseniz iyi olur. Benim tahminim Feto Trollarından birisiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye'de herkesin, KASAS SURESİ'nin 59. Ayeti'nin "2. CÜMLESİNİ" ............. ve MERYEM SURESİ'nin 59. Ayeti'ni bilmesi gerekir....... ülkenin geleceği açısından "HAYATÎ" önem taşımaktadır........... Bilenle, bilmeyen aynı değildir...... Kuran'ı açın, DİKKATLİCE, "ANLAYARAK" okuyun...... anlamadıktan sonra, pek bir işe yaramaz..... ÜLKENİN HALİ ORTADA !!!!.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi

Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilince video çekip yardım istedi
