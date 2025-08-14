Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir Sındırgı'da 4 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA ARTÇILAR SON BULMADI

10 Ağustos'ta meydana gelen 61. büyüklüğündeki depremde büyük korku yaşayan Balıkesir Sındırgı'da artçılar bitmedi. İlçede peş peşe depremler meydana geldi.

4 VE 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Sındırgı'da saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Saniyeler sonra Sındırgı bu sefer 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu deprem de yerin 7.23 kilometre derinliğinde yaşandı.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1 CAN KAYBI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.