Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak saat 01.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. İlçede saat 01.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

10 Ağustos günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olmuştu.

Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişide yaralanmıştı. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken; 675'i konut, 70'i işyeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edilmişti. Depremin ardından ise çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
