Balıkesir Kepsut'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İlkan Toprak/Balıkesir

Balıkesir'in Kesput ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kepsut ilçesinde şüpheli bir araca durduruldu.

Polis ekipleri araçtan bir paket atıldığını fark etmesinin üzerine paket bulunarak içi açıldı. Pakette yapılan aramada 2 parça halinde toplam 10 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen aparat ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Ahmet B. (32), Şuayıp D. (29) ve Yiğit G. (34) isimli şahıslar gözaltına alınırken haklarında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.