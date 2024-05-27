Balıkesir Kepsut'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir araca dur ihtarında bulundu. Araçtan atılan bir paketin içerisinde 10 gr metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içim aparatı bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
İlkan Toprak/Balıkesir
Balıkesir'in Kesput ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kepsut ilçesinde şüpheli bir araca durduruldu.
Polis ekipleri araçtan bir paket atıldığını fark etmesinin üzerine paket bulunarak içi açıldı. Pakette yapılan aramada 2 parça halinde toplam 10 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen aparat ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ahmet B. (32), Şuayıp D. (29) ve Yiğit G. (34) isimli şahıslar gözaltına alınırken haklarında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.