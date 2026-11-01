Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Kepsut'ta 17 saat aranan 82 yaşındaki adam ormanlık alanda sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Kepsut'ta 17 saat aranan 82 yaşındaki adam ormanlık alanda sağ bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün saat 15.00 civarı evinden ayrılan 82 yaşındaki adamdan haber alınamaması üzerine başlatılan arama 17 saat sürdü. Jandarma, AFAD, UMKE ve ekiplerin 55 personel, 6 araç ve 4 dronla yürüttüğü çalışmada adam bugün ormanlık alanda sağ salim bulundu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün saat 15.00 civarı evinden ayrılan 82 yaşındaki adamdan haber alınamaması üzerine kurtarma ekipleri, 17 saat süren arama sonrası yaşlı adamı ormanlık alanda sağ salim buldu.

Kepsut ilçesine bağlı Alagüney Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki İ.K. saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Jandarma (Komando ve Asayiş), AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerinden oluşan toplam 55 personel, 6 araç ve 4 dron ile yürütülen arama faaliyetleri neticesinde kayıp İ.K., bugün saat 10.30 itibarıyla tespit edilerek sağ salim ormanlık alanda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?

SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı! İşte yeni başkanın öz geçmişi
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia anbean kamerada

Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia böyle geldi
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!