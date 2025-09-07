Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldi. - BALIKESİR