Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 6.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldi. - BALIKESİR

