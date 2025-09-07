Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa