Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.