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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 50 Tutuklama

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Balıkesir merkezli düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda, 52 şüpheliden 50'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve yüzbinlerce lira ele geçirildi.

Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlarla birlikte çok sayıda para ele geçirildi.

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 50'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi yakalanmıştı. Operasyona 300 polis 90 ekip halinde katılımıyla toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 50 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - 3.Sayfa

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