Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de tırdan düşen tomruklar 2 kişinin ölümüne neden oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 2 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

YARALILARIN KONGREDEN DÖNEN DOKTORLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, birini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Öte yandan kazada yaralananlardan 4'ünün doktor olduğu ve bir kongreden döndüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Öner Karabağ'ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Ümit Utku Karabağ ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede bulunan 8 yaralının 6'sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Balıkesir'de tırdan düşen tomruklar 2 kişinin ölümüne neden oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - 3.Sayfa
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.