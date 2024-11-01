Balıkesir'de tırdan düşen tomruklar 2 kişinin ölümüne neden oldu

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 2 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

YARALILARIN KONGREDEN DÖNEN DOKTORLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, birini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Öte yandan kazada yaralananlardan 4'ünün doktor olduğu ve bir kongreden döndüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Öner Karabağ'ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Ümit Utku Karabağ ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede bulunan 8 yaralının 6'sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.