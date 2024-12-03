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Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde İzmir-İstanbul otobanında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu ve yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinden geçen İzmir- İstanbul otobanının Ortamandıra mevkiinde meydana gelen tek tflı trafik kazasında şarampole uçan araçta ki sürücü yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay bu öğlen saatlerinde meydana trafik kazasında şarampole uçan araçta bulunan sürücü B.D. yaralandı. İzmir-İstanbul otobanı batı girişi yakını Altıeylül İlçesi Ortamandıra Mevkii'nde tek taraflı kazaya İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. İzmir-İstanbul otobanında seyir halinde ki 34 HJE 915 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan şarampole uçtu. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtan yaralı kurtardıkları sürücü B.D.'yi 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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