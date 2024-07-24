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Balıkesir'de tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'de düzenlenen 'Kuyu-12' operasyonu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucu 43 şüpheli yakalandı ve 27'si tutuklandı. Suçtan elde edilen değeri 1 milyar 200 milyon TL olan mal varlığına el konuldu.

Balıkesir'de "Kuyu12" operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Kuyu-12" operasyonu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda 43 şüphelinin yakalanırken 27'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce MASAK ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının desteğiyle "Kuyu-12" operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan 43 şüphelinin 27'si tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelileri yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk lirası değerinde mala el konuldu ve ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Ali Ay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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