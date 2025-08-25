Balıkesir'de Peş Peşe Gelen Afetler Kamuoyunun Gündeminde

Balıkesir'de son bir ayda yaşanan afet ve felaketler Türkiye kamuoyunda önemli bir yer tutmaya devam ediyor. 6.1 büyüklüğünde Sındırgı depremi ile afeti yaşayan Balıkesir, orman yangınları ve deniz kazaları ile kötü anlar yaşadı.

Balıkesir'de peş peşe yaşanan afetler dikkat çekiyor. 10 Ağustos'ta merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki deprem şehirde şok etkisine neden oldu. 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı depremde binden fazla evde hasar meydana geldi. 21 Ağustos'ta ise Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde 1 kişinin denize düştüğü anonsu yapıldı. Gemide panik yaşanırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Denizde kaybolan yabancı uyruklu kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yine Temmuz ayı ortalarında Avşa-Tekirdağ seferini yapan gemide yangın çıktı. Marmara Denizi ortalarında saatlerce mahsur kalan yolcular için kurtarma ekipleri sefer oldu.

Başta Altıeylül, Dursunbey, Marmara Adası gibi noktalarda çıkan orman ve arazi yangınları ile mücadele eden ekipler onlarca yangını kontrol altına aldı. Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Köseler Mahallesi'nde ise ağustos ayında çıkan yangında 10'dan fazla köy evi küle döndü. Yine ağustos başında Yalova'dan Graywolf isimli tekne ile yola çıkan işadamı Halit Yukay'ın teknesi Marmara Adası açıklarında alabora oldu. Tekneye ait parçalar denizde bulunurken, Yukay'a ait dün bir iz bulundu. Marmara Denizi'nde 68 metrede bir cenaze tespit eden ekipler, cenazenin çıkarılması için çalışmalara başladı. Cenazenin Yukay'a ait olup olmadığı çalışmaların ardından belli olacak. - BALIKESİR