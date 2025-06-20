Balıkesir'de Orman Yangınlarına Yoğun Müdahale

Balıkesir'de Orman Yangınlarına Yoğun Müdahale
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarına gece ve sabah saatlerinde havadan ve yerden müdahale yapıldı. Yangınlara toplam 350 personel ve çeşitli araçlarla müdahale sürerken, yangınların çıkış sebebiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Kalburcu ve Sarıfakılar Mahallelerinde çıkan orman yangınlarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca yerden, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise havadan müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yangına 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile toplam 150 personel müdahale ediyor. Kalburcu Mahallesi'ndeki yangına ise 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treylerin yanı sıra diğer kurumlardan gelen 16 destek aracı ve toplam 200 personel görev yapıyor.

Yangınların çıkış sebebine yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, uygun olmayan şartlarda biçerdöverle çalışma yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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