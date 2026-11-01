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Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet Meydanı'na daldı, 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet Meydanı'na daldı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet Meydanı'na daldı, 1 kişi yaralandı
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Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Cumhuriyet Meydanı'na dalarak kaldırımdaki yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı. Hafta sonu olması ve meydandaki yaya yoğunluğunun azlığı muhtemel faciayı önledi; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla Cumhuriyet Meydanı'na daldı. Kaldırımdaki bir yayaya çarptıktan sonra meydandaki dinlenme alanına vurarak durabilen aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hafta sonu olması ve meydandaki vatandaş yoğunluğunun azlığı muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, F.A. (57) idaresindeki 10 ADU 4194 plakalı otomobil, sola manevra gerçekleştirildiği sırada kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, savrularak Cumhuriyet Meydanı'na daldı. Kaldırıma çıkan otomobil, önce yolda yürüyen A.Y.'ye (45) çarptı, ardından meydanda vatandaşların dinlenmesi için ayrılan oturma alanına çarparak durabildi.

Meydanın boş olması büyük faciayı engelledi

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan A.Y. yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Olayın pazar gününe denk gelmesi ve normal şartlarda kentin en hareketli noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya trafiğinin o saatlerde seyrek olması büyük bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydandaki kent mobilyalarında ve araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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