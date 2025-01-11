Üye Girişi
Haberler
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Balıkesir'de Kaybolan Yaşlı Kadın Sağ Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evden çıkan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Karaca, AFAD ve diğer ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu ve hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'de arazide kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evden çıkan ve arazide kaybolan Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın AFAD koordinasyonunda Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonrası sağ olarak bulunarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Sındırgı İlçesi Düğüncüler kırsal mahallesinde meydana geldi. evden çıkan ve arazide kaybolan 83 yaşındaki Meryem Karaca'nın eve dönmemesi üzerine aile bireyleri 112 merkezini araması üzerine AFAD koordinasyonunda Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonrası sağ olarak bulunarak, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevki sağlandı.

Balıkesir'de Kaybolan Yaşlı Kadın Sağ Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - 3.Sayfa
img

Tarihi girişimini isimlendirdi
img

Edirne'de kritik ziyaret başladı
img

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Galatasaray, Fenerbahçe'yi fena bombaladı: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?

Galatasaray Ali Koç'u yerden yere vurdu
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.