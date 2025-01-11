Balıkesir'de Kaybolan Yaşlı Kadın Sağ Bulundu

Balıkesir'de arazide kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evden çıkan ve arazide kaybolan Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın AFAD koordinasyonunda Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonrası sağ olarak bulunarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Sındırgı İlçesi Düğüncüler kırsal mahallesinde meydana geldi. evden çıkan ve arazide kaybolan 83 yaşındaki Meryem Karaca'nın eve dönmemesi üzerine aile bireyleri 112 merkezini araması üzerine AFAD koordinasyonunda Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonrası sağ olarak bulunarak, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevki sağlandı.