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Balıkesir'de jandarma okul çevresi denetiminde 9 servis aracına ceza kesti

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Balıkesir'de jandarma okul çevresi denetiminde 9 servis aracına ceza kesti
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Balıkesir'de jandarma ekipleri geçtiğimiz bir hafta boyunca okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 109 umuma açık yer, 1.804 kişi ve 883 araç kontrol edilirken 370 okul servisinden 9'una cezai işlem uygulandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerinde 109 umuma açık yer, 1.804 kişi ve 883 araç kontrol edildi. Denetlenen 370 okul servisinden 9'una cezai işlem uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz bir hafta boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, okulların çevresinde bulunan 109 umuma açık yer, 1.804 şahıs ve 883 araç kontrol edildi. Ayrıca 291 okul çevresinde 417 devriye faaliyeti icra edildi.

Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 370 servis aracı kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 9 okul servisine cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından 9 okulda toplam 656 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde okul geçidinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları anlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi, trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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