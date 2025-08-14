Balıkesir'de Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'de Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda hasar tespit ve barınma çalışmaları sürüyor. Bölgeye 150 yaşam konteyneri sevk edildi ve destekler devam ediyor.

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede müdahale ve iyileştirme çalışmaları # Afad koordinasyonunda aralıksız sürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında yürütülen çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile düzenli ve sistematik şekilde devam ediyor.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir milletvekili Belgin Uygur, milletvekilleri ve kurum temsilcileri, depremden etkilenen Sinandede, Ormaniçi, Alakır, Kozlu, Cüneyt, Mandıra, İbiller, Karagür, Pürsünler, Ormanlar, Emendere, Işıklar, Yüreğil ve Bayraklı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmaları ve geçici barınma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AFAD verilerine göre, sahada 280 ekip ve 560 personel görev yapıyor. Depremin ardından bölgeye 150 yaşam konteyneri sevk edilirken, ilk 36 saatte yer çalışmaları tamamlanarak kurulumlara başlandı. İlk iki günde 77 konteyner vatandaşlara teslim edildi. Konteyner yerine nakdi barınma desteği isteyen 200 ailenin talepleri karşılanarak ödemeleri yapıldı.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına paralel olarak konteyner kurulumlarının ve nakdi desteklerin devam edeceği belirtildi. Yetkililer, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Erdoğan'dan Özel'e 1 milyon TL'lik dava
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında

CHP'den istifa edip soluğu AK Parti sıralarında aldı
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Mennan karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Değişimi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.