Balıkesir'de Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede müdahale ve iyileştirme çalışmaları # Afad koordinasyonunda aralıksız sürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında yürütülen çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile düzenli ve sistematik şekilde devam ediyor.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir milletvekili Belgin Uygur, milletvekilleri ve kurum temsilcileri, depremden etkilenen Sinandede, Ormaniçi, Alakır, Kozlu, Cüneyt, Mandıra, İbiller, Karagür, Pürsünler, Ormanlar, Emendere, Işıklar, Yüreğil ve Bayraklı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmaları ve geçici barınma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AFAD verilerine göre, sahada 280 ekip ve 560 personel görev yapıyor. Depremin ardından bölgeye 150 yaşam konteyneri sevk edilirken, ilk 36 saatte yer çalışmaları tamamlanarak kurulumlara başlandı. İlk iki günde 77 konteyner vatandaşlara teslim edildi. Konteyner yerine nakdi barınma desteği isteyen 200 ailenin talepleri karşılanarak ödemeleri yapıldı.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına paralel olarak konteyner kurulumlarının ve nakdi desteklerin devam edeceği belirtildi. Yetkililer, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. - BALIKESİR