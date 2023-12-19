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Balıkesir'de ambulansa uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ambulansa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ambulansa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerinde Balıkesir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı ambulansa (hasta nakil aracı) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kilo 14 gram Skunk Esrar Maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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