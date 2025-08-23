Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Tarihi Cami Zarar Gördü

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Tarihi Cami Zarar Gördü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Şerif Paşa Camii hasar gördü. Camii güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, ibadetler için AFAD ekipleri tarafından çadır kuruldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Şerif Paşa Camii'nin minaresinin ve iç bölümlerinin de zarar gördüğü tespit edildi.

Sındırgı'da bulunan Şerif Paşa Camisi de depremde hasar gördü. Depremin ardından yapılan incelemelerin ardından güvenlik gerekçesiyle cami ibadete kapatıldı. Vatandaşların ibadetlerini sürdürebilmeleri için cami avlusuna AFAD ekiplerince çadır kurulurken, caminin duvarlarında kolonlarında çatlaklar olduğu tespit edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
