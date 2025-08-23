Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Tarihi Cami Zarar Gördü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Şerif Paşa Camii'nin minaresinin ve iç bölümlerinin de zarar gördüğü tespit edildi.

Sındırgı'da bulunan Şerif Paşa Camisi de depremde hasar gördü. Depremin ardından yapılan incelemelerin ardından güvenlik gerekçesiyle cami ibadete kapatıldı. Vatandaşların ibadetlerini sürdürebilmeleri için cami avlusuna AFAD ekiplerince çadır kurulurken, caminin duvarlarında kolonlarında çatlaklar olduğu tespit edildi. - BALIKESİR