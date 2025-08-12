Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.97 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 10.97 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
