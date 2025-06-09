Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 20.53'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İSTANBUL VE BURSA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Yerin 12.21 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.