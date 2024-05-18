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Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, ruhsatsız tabancayla oynarken ablasını vurdu

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken ablasını vurdu. Ablası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken vurduğu ablası hayatını kaybetti.

Susurluk ilçesine bağlı Kepekler Mahallesi'nde ikamet eden M.Y. (13) babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı esnada, tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun M.Y.'nin ablası olan H.Y.'ye (17) isabet etti. Karın bölgesinden vurulan H.Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili olarak Susurluk Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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