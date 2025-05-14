Balıkçılar Denizde İnsansız Hava Aracı Buldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin çıklarında avlanan balıkçılar, denizde insansız hava aracı buldu. Tehlike arz etmediği öğrenilen İHA ekipler tarafından incelenmek üzere alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde kıyıdan 2 deniz mil açıkta avlanan balıkçılar paraşütü açık kalmış durumda, deniz üzerinde insansız hava aracı (İHA) buldu. Balıkçılar tarafından tekneye alınarak kıyıya çıkartılan İHA Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İstanbul'dan gelen bir ekip tarafından teslim alınan İHA incelenmek üzere götürüldü. İnsansız hava aracının bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.

İHA'nın üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtildi. - KASTAMONU