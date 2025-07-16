Balıkçı Teknesi Şiddetli Rüzgarla Suya Gömdü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kıyıya güvenli şekilde bağlanmayan bir balıkçı teknesi, ani ve şiddetli rüzgar nedeniyle suya gömüldü. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalırken, tekne daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kıyıda olan balıkçı teknesi rüzgarın etkisiyle suya gömüldü.
Çemişgezek ilçesinin Keban Baraj Gölü kıyısında bir balıkçı teknesi, kıyıya güvenli şekilde bağlanmayınca, aniden oluşan şiddetli rüzgarın etkisiyle suya gömüldü. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi yetersiz kalırken, tekne daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa